Третья мировая отменяется? Отношения между США и Китаем стабилизировались

09:36 15 октября Киев, Украина

США и Китай можно без преувеличения назвать главными игроками в мировой политике. От их отношений во многом зависит будущее многих народов.

Поэтому не может не порадовать заявление МИД Китая о том, что ухудшение в отношениях между США и Китаем прекратилось, сейчас ситуация стабилизировалась. Такое заявление стало возможным в итоге разговора руководителей дипломатических ведомств двух стран - Энтони Блинкена и Ван И.

Отмечается, что разговор инициировала американская сторона ради обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. Комментируя события в Израиле и секторе Газа, Ван И заверил, что Китай выступает против всех действий, наносящих ущерб гражданскому населению, и осуждает любые действия, нарушающие международное право. Также Ван И подчеркнул, что основной путь решения палестинского вопроса заключается в реализации "решения о двух государствах".

Отдельно стороны обменялись мнениями относительно китайско-американских отношений.

"Ван И отметил, что в последнее время Китай и США провели ряд контактов на высоком уровне, двусторонние отношения прекратили ухудшаться и стабилизировались, что приветствуется народами двух стран и международным сообществом", – говорится в пресс-релизе китайского МИД.

Напомним, что резкое ухудшение американо-китайских отношений началось в августе прошлого года после того, как тогдашняя спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань. Китай расценил это как нарушение его суверенитета, ведь Пекин считает остров своей территорией.

В феврале, когда Китай и США планировали начать разрядку в отношениях, вспыхнул новый скандал из-за китайских воздушных шаров над Америкой. Несмотря на заявления Пекина, что это метеозонды, которые унесло ветром, Вашингтон заявил об акте шпионажа и сбил шары.

Также отношения двух государств напряжены из-за пророссийской политики Пекина в контексте российского вторжения в Украину и опасений США, что Китай готовит вторжение на Тайвань.

А вот по мнению академика Академии политических наук Украины Максима Яли, пока Китай полностью не перевооружит свою армию (а это ожидается не ранее 2027-2028 годов), в том числе и с учетом опыта российско-украинской войны, Третья мировая не начнется.

Хотя шансы на ее начало в среднесрочной перспективе становятся с каждым днем все выше.