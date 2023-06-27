Треть российских дипломатов в Швейцарии подозревают в шпионаже

15:40 27 июня Киев, Украина





Такие высокие показатели частично объясняются ролью Швейцарии в качестве "принимающей стороны" для международных организаций.



Отчет также отмечает, что Китай имеет несколько десятков разведчиков, действующих под дипломатическим или консульским покровительством в Швейцарии. Однако их количество значительно меньше, чем у россии, поскольку китайский персонал в основном скрывается под видом ученых, журналистов или бизнесменов.



Война россии с Украиной создала трудности для В ежегодном отчете о государственной безопасности Швейцарии указывается, что из 220 аккредитованных лиц российских дипломатических и консульских учреждений в Женеве и Берне как минимум одна треть работает на спецслужбы российской федерации.Такие высокие показатели частично объясняются ролью Швейцарии в качестве "принимающей стороны" для международных организаций.Отчет также отмечает, что Китай имеет несколько десятков разведчиков, действующих под дипломатическим или консульским покровительством в Швейцарии. Однако их количество значительно меньше, чем у россии, поскольку китайский персонал в основном скрывается под видом ученых, журналистов или бизнесменов.Война россии с Украиной создала трудности для шпионажа в Европе из-за санкций, ограничений на визы и массовой высылки российских дипломатов. Также значительную роль сыграло отсутствие прямых регулярных авиарейсов между россией и Европой, а Шенгенская зона отменила безвизовый режим для российских граждан на пребывание до трех месяцев.

Однако эта война открыла возможности для российской разведки отправлять больше сотрудников в Европу, выдавая их за "беженцев".



Спецслужбы Швейцарии полагают, что "большое количество беженцев на самом деле являются сотрудниками разведывательных служб и могут перемещаться незамеченными, находясь на временной основе".



Отчет указывает, что для россии все еще будет сложно работать в большинстве западных стран, однако масштаб и возможности шпионской деятельности будут зависеть от решений западных правительств, которые могут принять санкции.