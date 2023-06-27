Треть российских дипломатов в Швейцарии подозревают в шпионаже

В ежегодном отчете о государственной безопасности Швейцарии указывается, что из 220 аккредитованных лиц российских дипломатических и консульских учреждений в Женеве и Берне как минимум одна треть работает на спецслужбы российской федерации.
Такие высокие показатели частично объясняются ролью Швейцарии в качестве "принимающей стороны" для международных организаций.
Отчет также отмечает, что Китай имеет несколько десятков разведчиков, действующих под дипломатическим или консульским покровительством в Швейцарии. Однако их количество значительно меньше, чем у россии, поскольку китайский персонал в основном скрывается под видом ученых, журналистов или бизнесменов.
Война россии с Украиной создала трудности для шпионажа в Европе из-за санкций, ограничений на визы и массовой высылки российских дипломатов. Также значительную роль сыграло отсутствие прямых регулярных авиарейсов между россией и Европой, а Шенгенская зона отменила безвизовый режим для российских граждан на пребывание до трех месяцев.
Такие высокие показатели частично объясняются ролью Швейцарии в качестве "принимающей стороны" для международных организаций.
Отчет также отмечает, что Китай имеет несколько десятков разведчиков, действующих под дипломатическим или консульским покровительством в Швейцарии. Однако их количество значительно меньше, чем у россии, поскольку китайский персонал в основном скрывается под видом ученых, журналистов или бизнесменов.
Война россии с Украиной создала трудности для шпионажа в Европе из-за санкций, ограничений на визы и массовой высылки российских дипломатов. Также значительную роль сыграло отсутствие прямых регулярных авиарейсов между россией и Европой, а Шенгенская зона отменила безвизовый режим для российских граждан на пребывание до трех месяцев.
Однако эта война открыла возможности для российской разведки отправлять больше сотрудников в Европу, выдавая их за "беженцев".
Спецслужбы Швейцарии полагают, что "большое количество беженцев на самом деле являются сотрудниками разведывательных служб и могут перемещаться незамеченными, находясь на временной основе".
Отчет указывает, что для россии все еще будет сложно работать в большинстве западных стран, однако масштаб и возможности шпионской деятельности будут зависеть от решений западных правительств, которые могут принять санкции.
Спецслужбы Швейцарии полагают, что "большое количество беженцев на самом деле являются сотрудниками разведывательных служб и могут перемещаться незамеченными, находясь на временной основе".
Отчет указывает, что для россии все еще будет сложно работать в большинстве западных стран, однако масштаб и возможности шпионской деятельности будут зависеть от решений западных правительств, которые могут принять санкции.
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