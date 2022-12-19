«Тренируйся с армией»: Польша набирает добровольцев для обучения военному делу

12:32 19 декабря Киев, Украина

Польская армия объявила набор добровольцев от 15 до 65 лет для обучения военному делу в рамках проекта «Тренируйся с армией».





Восьмичасовой курс подготовки будет организован по субботам, начиная с середины января и до конца февраля. Как рассказал вице-премьер и министр обороны страны Мариуш Блащак, власти страны хотят обучить как можно больше людей базовым навыкам — обращению с оружием, медицинской помощи, — чтобы правильно вести себя в кризисной ситуации, передает радио Bialystok.Восьмичасовой курс подготовки будет организован по субботам, начиная с середины января и до конца февраля. Обучение будет бесплатным, курсантам предоставляется питание.

«Мы не скрываем, что хотели бы через такого рода однодневные учения привлечь всех, кто еще не определился, чем заниматься в будущем, служить в Войске Польском», — заверил Блащак.

В июле польский министр пообещал, что у его страны будут «самые мощные наземные силы в Европе». Для этого Варшава повысит цель по военным расходам с 2,4% до 5% ВВП. Германия в прошлом году потратила на оборону всего 1,5% ВВП, и сейчас власти обсуждают, смогут ли они достичь установленной для стран НАТО цели в 2% после того, как будет израсходован одобренный в этом году фонд на 100 млрд евро для инвестиций в оборону.



В польской армии сейчас около 150 000 военнослужащих, к 2035 году она должна вырасти до 300 000. Для сравнения — немецкая армия сейчас насчитывает 170 000 человек. У Польши на вооружении уже больше танков и гаубиц, чем в Германии.



В 2023 году на модернизацию армии будет потрачено более 100 млрд злотых ($21,8 млрд).