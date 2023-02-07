"Требуют у рф вернуть Курилы и убраться из Украины": в Токио состоялся общенациональный съезд

15:59 07 февраля Киев, Украина

В японской столице в ежегодный День северных территорий правительство провело общенациональный съезд и приняло обращение с требованием вернуть Курильские острова в состав Японии.

Об этом сообщает японское издание 47news.jp.



Северными территориями в Японии называют южные Курильские острова – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.



На конференции было принято обращение с требованием вернуть острова в Японию. В документ впервые с 2018 года была использована фраза "незаконная оккупация".



Присутствовавший на съезде премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что возобновление программ обмена, например, "посещение Северных могил" (позволяет бывшим жителям Курил без визы посещать могилы родственников), является "одним из главных приоритетов у будущих отношениях между Японией и россией". Кисида также заявил, что сохранит политику решения территориального вопроса и заключения мирного договора.



Митинг прошел у посольства россии в Токио. Его участники кричали на японском и русском "Убирайтесь с северных территорий!", "Отдавайте наши острова!".



На автомобилях участников акции кроме японских были установлены украинские флаги. "Убирайтесь из Украины", - скандировали они из-за громкоговорителей



Что известно о присоединении Курильских островов к россии

По итогам Второй мировой войны СССР присоединил к своей территории южные Курильские острова – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. В 1956 году Советский Союз и Япония подписали мирную декларацию, согласно которой Шикотан и Хабомаи должны были быть переданы Японии после заключения мирного договора. Но японские власти в последующие годы настаивали только на возвращении всех островов. Мирный договор до сих пор не подписан.



После начала войны в Украине в 2022 году россия запретила японским морякам рыбачить у Южных Курил. Такое право им давало российско-японское соглашение 1998 года, которое российская сторона приостановила за неуплату выплат по договору.