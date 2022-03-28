Cтраны ЕС могут лишить россиян и белорусов "золотых паспортов"

15:41 28 марта Киев, Украина

Еврокомиссия призвала страны ЕС отказаться от выдачи «золотых паспортов» и аннулировать гражданство, уже выданное по такой схеме россиянам и белорусам

«Некоторые граждане России и Беларуси, которые находятся по санкциями и поддерживают войну в Украине, могли получить по этим схемам гражданство ЕС или привилегированный доступ в Евросоюз, включая возможность свободно передвигаться по Шенгенской зоне», — говорится в заявлении Еврокомиссии.