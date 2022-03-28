Cтраны ЕС могут лишить россиян и белорусов "золотых паспортов"

Еврокомиссия призвала страны ЕС отказаться от выдачи «золотых паспортов» и аннулировать гражданство, уже выданное по такой схеме россиянам и белорусам
По мнению Еврокомиссии, страны-члены ЕС должны проверить, нет ли среди получивших «золотые паспорта» или «золотые визы» фигурантов санкционных списков, и немедленно аннулировать их разрешения на проживание.
К прекращению выдачи «золотых виз» Еврокомиссия не призывает, но считает необходимым ввести строгие проверки и не выдавать виды на жительство россиянам и белорусам
Сейчас программы выдачи «золотых паспортов» есть у Кипра, Мальты и Болгарии. Все три страны ранее уже объявили, что закрывают их.
Еще в нескольких странах ЕС действуют программы выдачи «золотых виз» — разрешений на проживание в стране инвесторам или покупателям недвижимости.
К прекращению выдачи «золотых виз» Еврокомиссия не призывает, но считает необходимым ввести строгие проверки и не выдавать виды на жительство россиянам и белорусам
Сейчас программы выдачи «золотых паспортов» есть у Кипра, Мальты и Болгарии. Все три страны ранее уже объявили, что закрывают их.
Еще в нескольких странах ЕС действуют программы выдачи «золотых виз» — разрешений на проживание в стране инвесторам или покупателям недвижимости.
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