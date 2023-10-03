Трампу не запретили участвовать в выборах президента

07:35 03 октября Киев, Украина

Верховный суд Соединенных Штатов отказался рассматривать иск о лишении Дональда Трампа права участвовать в выборах американского президента в 2024 году.

Об этом сообщает CNN.

Как пишут журналисты, иск подал представитель Республиканской партии Джон Энтони Кастро, также намерен баллотироваться.

Отмечается, что необходимость запретить Трампу участвовать в предвыборной гонке Касто аргументировал тем, что тот способствовал "жестоко напавшим повстанцам" на Капитолий 6 января 2021 года.
"Дело опирается на положение 14 поправки к конституции США, согласно которой любой американец не имеет права занимать государственный пост, если он участвовал в бунте или восстании против властей Соединенных Штатов или оказывал помощь повстанцам", - говорится в материале.
CNN объясняет, что в прошлом эта поправка была внесена в американскую конституцию, чтобы после Гражданской войны бывшие конфедераты не могли занимать государственные должности. Однако в новейшей истории США ее не применяли.

Верховный суд Соединенных Штатов отклонил иск без комментариев.

Однако журналисты добавили, что это дело отдельно от других подобных, которые представлены в суды Миннесоты и Колорадо. Там решения будут приниматься в конце года, и перспектив у истцов больше.