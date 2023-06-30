Трамп заявил, что Украине, возможно, придется уступить рф некоторые территории

11:21 30 июня Киев, Украина

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что президент рф владимир путин "несколько ослаблен" из-за неудавшегося мятежа ЧВК "Вагнер" в россии. По словам Трампа, сейчас пора для Соединенных Штатов попытаться стать посредником в мирном урегулировании между россией и Украиной.
 
Об этом Трамп сказал в телефонном разговоре с Reuters.
"Я хочу, чтобы люди перестали погибать из-за этой бессмысленной войны", — заявил Трамп.
Относительно Украины Трамп не исключил, что Киеву, возможно, придется уступить некоторые территории россии, чтобы остановить войну. По его словам, будь он президентом, все было бы "предметом переговоров".
"Я думаю, что они имели бы право оставить себе большую часть того, что они получили, и я думаю, что россия так же согласилась бы на это. Вам нужен правильный посредник или участник переговоров, а у нас сейчас его нет", - заявил Трамп.