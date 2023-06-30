Трамп заявил, что Украине, возможно, придется уступить рф некоторые территории

11:21 30 июня Киев, Украина

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что президент рф владимир путин "несколько ослаблен" из-за неудавшегося мятежа ЧВК "Вагнер" в россии. По словам Трампа, сейчас пора для Соединенных Штатов попытаться стать посредником в мирном урегулировании между россией и Украиной.

Об этом Трамп сказал в телефонном разговоре с Reuters.

"Я хочу, чтобы люди перестали погибать из-за этой бессмысленной войны", — заявил Трамп.

Относительно Украины Трамп не исключил, что Киеву, возможно, придется уступить некоторые территории россии, чтобы остановить войну. По его словам, будь он президентом, все было бы "предметом переговоров".