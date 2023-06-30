Трамп заявил, что Украине, возможно, придется уступить рф некоторые территории

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что президент рф владимир путин "несколько ослаблен" из-за неудавшегося мятежа ЧВК "Вагнер" в россии. По словам Трампа, сейчас пора для Соединенных Штатов попытаться стать посредником в мирном урегулировании между россией и Украиной.
Об этом Трамп сказал в телефонном разговоре с Reuters.
Относительно Украины Трамп не исключил, что Киеву, возможно, придется уступить некоторые территории россии, чтобы остановить войну. По его словам, будь он президентом, все было бы "предметом переговоров".
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