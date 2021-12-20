Трамп заявил, что поддерживает решение рэп-исполнителя идти в президенты

Уэст 4 июля написал в Twitter, что собирается баллотироваться в президенты Соединенных Штатов. 8 июля в интервью журналу Forbes исполнитель уточнил, что собирается участвовать в президентских выборах в США в текущем году в качестве независимого кандидата. Уэст отметил, что больше не поддерживает Трампа, несмотря на то что был его сторонником последние годы. Певец ранее не раз заявлял, что не исключает возможности включиться в борьбу за пост президента США. Он, в частности, допускал, что может претендовать на высший государственный пост на выборах, которые должны пройти в 2024 году.
Журнал Forbes в апреле признал Уэста миллиардером. Его состояние оценивается примерно в $1,3 млрд. Уэст входит в число самых популярных рэп-исполнителей в США. Певец получил более 20 премий Grammy.
59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет бывший вице-президент США Джозеф Байден, от республиканцев - Трамп.
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