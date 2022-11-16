Трамп заявил, что будет баллотироваться на следующих выборах президента США

12:56 16 ноября Киев, Украина





Трамп выступил у своего имения в штате Флорида, пишет CNN. Его речь длилась более часа и была в основном посвящена тому, что под его руководством "США были великой и славной нацией", "но сейчас это нация, которая приходит в упадок и терпит неудачу". Бывший президент США Дональд Трамп заявил о готовности принять участие в следующих президентских выборах от Республиканской партии, которые должны пройти в 2024 году. Его помощники сообщили, что он уже предоставил документы.Трамп выступил у своего имения в штате Флорида, пишет CNN. Его речь длилась более часа и была в основном посвящена тому, что под его руководством "США были великой и славной нацией", "но сейчас это нация, которая приходит в упадок и терпит неудачу".

"Для того чтобы снова сделать Америку великой и славной, я сегодня вечером объявляю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов", — сказал Трамп.

Он пообещал реформировать избирательную систему в случае победы на выборах в 2024 году.



76-летний Трамп был главой Белого дома с 2017 по 2021 год. Осенью 2020 года он проиграл выборы нынешнему президенту Джо Байдену, который стал главой США в январе 2021 года.

Напомним, 8 ноября в США прошли промежуточные выборы, в ходе которых американцы должны были избрать Палату представителей, треть Сената, законодательное собрание и губернаторов во многих штатах. В последние два года большинство в Палате имели демократы.

В преддверии промежуточных выборов в США президент Джо Байден предупредил, что победа республиканцев может ослабить демократические институты страны. В то же время бывший президент Дональд Трамп намекнул, что на следующей неделе сделает "большое заявление".

По состоянию на утро 12 ноября на промежуточных выборах в США демократы сохраняют контроль над Сенатом благодаря победе в Неваде.