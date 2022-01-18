Трамп занял однозначную позицию в вопросе санкций против России

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Если будет принято решение остановить строительство газопровода "Северный поток-2", из-за произошедшего с Навальным, Дональд Трамп поддержит санкции, больше того, по заявлению главы США именно он был инициатором остановки "СП-2".

Об этом американский лидер заявил журналистам в понедельник, 7 сентября, отвечая на соответствующий вопрос.

"Конечно. Я поддерживал это. Я первый, кто предложил это", — сказал Трамп.

Впрочем, американский президент усомнился, что Берлин пойдет на такие меры.

"Германия ослаблена. Они закрывают свои электростанции, закрывают атомные, угольные — много электростанций. Если честно, они ставят себя в очень невыгодное положение", — пояснил Трамп.

В то же время канцлер Германии Ангела Меркель считает, что ситуацию с "Северным потоком-2" и отравление российского оппозиционера Алексея Навального не следует связывать каким-либо образом. По ее мнению, газопровод должен быть достроен.