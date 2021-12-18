Трамп впервые рассказал о кибератаке США против российской структуры

В своем интервью изданию The Washington Post президент США Дональд Трамп подтвердил тот факт, что в 2018 году санкционировал кибератаку на российское Агентство интернет-исследований, так называемую "фабрику троллей".
Издание отмечает, что Агентство интернет-исследований было в России лидером распространения информации, которая квалифицировалась как вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году. Эта деятельность агентства была продолжена на промежуточных выборах 2018 года.
Трамп отметил, что его предшественник на посту президента Барак Обама знал о деятельности российского агентства, однако не предпринимал мер, рассчитывая, что на выборах победит кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Трамп пояснил, что дал указание начать атаку на основе данных разведки о вмешательстве России в выборы, нанося удар по ее кибернетическим возможностям.Напомним, 12 сентября 2018 года Трамп подписал указ о санкциях против иностранных граждан или компаний, обвиненных во вмешательстве в американские выборы. Санкции включают заморозку активов, ограничение доступа к финансовой системе США и запрет американцам на инвестиции в попавшие под эти меры компании.
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