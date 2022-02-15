Трамп ужесточит условия сделок с Ираном и Венесуэлой
22:29 25 Сентябрь Киев, Украина
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ужесточить условия сделок, заключенных с Ираном и Венесуэлой, если победит на предстоящих выборах.
"
Скажу вам следующее: будь то Иран или Венесуэла -
они уже хотят вести переговоры. Все хотят вести переговоры. Но я хочу дождаться завершения выборов. Год назад я сказал: у вас есть выбор, мы можем вести переговоры сейчас или по завершении выборов. Однако после выборов это будет намного более жесткая
сделка"
, -
заявил Трамп.
С таким предупреждением в адрес Тегерана и Каракаса глава Белого дома выступил в пятницу на предвыборной встрече со сторонниками латиноамериканского происхождения в Майами (штат Флорида).
При этом он напомнил, что активно применял односторонние ограничительные меры против Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, назвав их "самыми жесткими в истории санкциями".
"Придут [на переговоры с США] все эти страны. Мы заключим замечательную сделку. Мы должны дождаться завершения выборов. Я сказал им (перечисленным странам - прим. ред), что хочу подождать", - отметил глава американской администрации.
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