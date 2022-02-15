Трамп ужесточит условия сделок с Ираном и Венесуэлой

22:29 25 Сентябрь Киев, Украина

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ужесточить условия сделок, заключенных с Ираном и Венесуэлой, если победит на предстоящих выборах.

" Скажу вам следующее: будь то Иран или - они уже хотят вести переговоры. Все хотят вести переговоры. Но я хочу дождаться завершения выборов. Год назад я сказал: у вас есть выбор, мы можем вести переговоры сейчас или по завершении выборов. Однако после выборов это будет намного более жесткая сделка " , - заявил Трамп. Скажу вам следующее: будь то Иран или Венесуэла они уже хотят вести переговоры. Все хотят вести переговоры. Но я хочу дождаться завершения выборов. Год назад я сказал: у вас есть выбор, мы можем вести переговоры сейчас или по завершении выборов. Однако после выборов это будет намного болеесделказаявил Трамп.

С таким предупреждением в адрес Тегерана и Каракаса глава Белого дома выступил в пятницу на предвыборной встрече со сторонниками латиноамериканского происхождения в Майами (штат Флорида).

При этом он напомнил, что активно применял односторонние ограничительные меры против Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, назвав их " самыми жесткими в истории санкциями " .