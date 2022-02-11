Трамп уверен в своей победе: "Никакой передачи власти не будет. Будет продолжение"

Президент США Дональд Трамп во время конференции в Белом доме, которая состоялась в среду, 23 сентября, избежал прямого ответа на вопрос о том, сможет ли он мирно передать власть после выборов в случае проигрыша.
"Никакой передачи власти, честно говоря, и не будет. Будет продолжение", - заявил американский лидер.
Также он в очередной раз раскритиковал предстоящий процесс голосования.
"Вы знаете, что я очень сильно выражал недовольство по поводу голосования, и это полная катастрофа. Процесс голосования вышел из-под контроля, и вы прекрасно это знаете. Знаете, кто еще знает об этом лучше всех остальных? Демократы", - отметил Трамп.
"Никакой передачи власти, честно говоря, и не будет. Будет продолжение", - заявил американский лидер.
Также он в очередной раз раскритиковал предстоящий процесс голосования.
"Вы знаете, что я очень сильно выражал недовольство по поводу голосования, и это полная катастрофа. Процесс голосования вышел из-под контроля, и вы прекрасно это знаете. Знаете, кто еще знает об этом лучше всех остальных? Демократы", - отметил Трамп.
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