Трамп сравнил себя с Черчиллем, пытаясь оправдать свои манипуляции с коронавирусом

Критики скептически восприняли попытку Дональда Трампа оправдать свои манипуляции с коронавирусом и считают, что попытка сравнить себя с премьер-министром Великобритании времен Второй мировой войны Уинстоном Черчиллем неуместна. Потому, что Черчилль открыто предупреждал об угрозах, а Трамп — врал.
Трамп сравнил себя с британским министром времен Второй мировой после публикации аудиозаписи, на которой он еще в феврале говорил об опасностях коронавируса и о том, что эта инфекция более опасна, чем самый страшный грипп.
Однако на публике он наоборот умалял угрозы и говорил, что коронавирус не страшнее легкого гриппа. После публикации пленок Трамп объяснил, что не врал, а просто не хотел сеять панику.
Позже он сказал, что пытался последовать примеру Черчилля.
Трамп сравнил себя с британским министром времен Второй мировой после публикации аудиозаписи, на которой он еще в феврале говорил об опасностях коронавируса и о том, что эта инфекция более опасна, чем самый страшный грипп.
Однако на публике он наоборот умалял угрозы и говорил, что коронавирус не страшнее легкого гриппа. После публикации пленок Трамп объяснил, что не врал, а просто не хотел сеять панику.
Позже он сказал, что пытался последовать примеру Черчилля.
Отмечается, что президент США перепутал два события — когда Черчилль наблюдал за бомбардировкой Лондона с крыши правительственного здания в Вестминстере, и когда обратился с посланием к нации.
Такое сравнение критики, среди которых известный в США журналист Яир Розенберг, восприняли скептически, поскольку Черчилль закалял общественный дух тем, что честно предупреждал об угрозах, в то время как Трамп сознательно манипулировал информацией и врал.
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