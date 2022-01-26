Трамп сравнил себя с Черчиллем, пытаясь оправдать свои манипуляции с коронавирусом

20:25 11 Сентябрь Киев, Украина





Трамп сравнил себя с британским министром времен Второй мировой после публикации аудиозаписи, на которой он еще в феврале говорил об опасностях коронавируса и о том, что эта инфекция более опасна, чем самый страшный грипп.



Однако на публике он наоборот умалял угрозы и говорил, что коронавирус не страшнее легкого гриппа. После публикации пленок Трамп объяснил, что не врал, а просто не хотел сеять панику.



Позже он сказал, что пытался последовать примеру Черчилля. Критики скептически восприняли попытку Дональда Трампа оправдать свои манипуляции с коронавирусом и считают, что попытка сравнить себя с премьер-министром Великобритании времен Второй мировой войны Уинстоном Черчиллем неуместна. Потому, что Черчилль открыто предупреждал об угрозах, а Трамп — врал.Трамп сравнил себя с британским министром времен Второй мировой после публикации аудиозаписи, на которой он еще в феврале говорил об опасностях коронавируса и о том, что эта инфекция более опасна, чем самый страшный грипп.Однако на публике он наоборот умалял угрозы и говорил, что коронавирус не страшнее легкого гриппа. После публикации пленок Трамп объяснил, что не врал, а просто не хотел сеять панику.Позже он сказал, что пытался последовать примеру Черчилля.

«Британское правительство советовало британскому народу перед лицом Второй мировой войны успокоиться и не сдаваться. То же самое делал и я. Когда Гитлер бомбил Лондон, Черчилль, великий лидер, часто выходил на крышу в Лондоне для речей. Он всегда говорил уверенно. Он сказал, что нам надо быть невозмутимыми», — заявил Трамп.

Отмечается, что президент США перепутал два события — когда Черчилль наблюдал за бомбардировкой Лондона с крыши правительственного здания в Вестминстере, и когда обратился с посланием к нации.



Такое сравнение критики, среди которых известный в США журналист Яир Розенберг, восприняли скептически, поскольку Черчилль закалял общественный дух тем, что честно предупреждал об угрозах, в то время как Трамп сознательно манипулировал информацией и врал.



