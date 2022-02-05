Трамп против Путина: у кого самое мощное оружие

Создатель российского гиперзвукового боевого блока Авангард Герберт Ефремов ответил на обвинения президента США Дональда Трампа в краже американских данных для создания этого оружия.
"Трамп сказал, что русским сдал эти секреты Обама. Только Барак Обама - президент США с 2009 года. Наши эксперименты по этим делам начинали в советское время, когда Обама был подростком. Он еще в школу ходил, а мы уже экспериментировали с гиперзвуком", - сказал Ефремов.
Напомним, Трамп заявлял, что Россия похитила американские чертежи гиперзвукового оружия при Обаме и на их основе создала свое. При этом он отметил, что у США есть "самое мощное оружие", о котором не знают ни РФ, ни Китай.
Буквально на следующий день президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия впервые в современной истории обладает видами оружия, превосходящими все существующие.
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