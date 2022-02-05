12:23 21 Сентябрь Киев, Украина

Создатель российского гиперзвукового боевого блока Авангард Герберт Ефремов ответил на обвинения президента США Дональда Трампа в краже американских данных для создания этого оружия.



"Трамп сказал, что русским сдал эти секреты Обама. Только Барак Обама - президент США с 2009 года. Наши эксперименты по этим делам начинали в советское время, когда Обама был подростком. Он еще в школу ходил, а мы уже экспериментировали с гиперзвуком", - сказал Ефремов.