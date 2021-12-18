Трамп приписал себе успехи NASA

Астронавтика Америки "ожила" благодаря компании SpaceX, которая принадлежит Илону Маску, но Трам в своей речи "забыл" об этом упомянуть и приписал все заслуги себе.
Ранее в NASA заявили, что успешный полет частного космического корабля SpaceX Crew Dragon на МКС дает оптимизм думать, что и следующая миссия - путешествие на Луну - будет успешной.
Программа по освоению Луны под названием Артемида будет состоять из трех этапов - на завершающем в 2024 году планируется высадка астронавтов на спутник Земли.
Программа по освоению Луны под названием Артемида будет состоять из трех этапов - на завершающем в 2024 году планируется высадка астронавтов на спутник Земли.
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