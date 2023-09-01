Трамп прибыл в тюрьму для формального ареста

Дональд Трамп прибыл в тюрьму округа Фултон (штат Джорджия) для того, чтобы сдаться властям и пройти через формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы.
Об этом сообщает телекомпания CNN.
Кортеж Трампа из десятка автомобилей подъехал к зданию тюрьмы около 19:34 по местному времени (2:34 по киевскому времени).
В тюрьме его обыскали, сфотографировали, а также взяли отпечатки пальцев, после чего отпустили из-под стражи. Ранее представители бывшего американского лидера договорились об выходе Трампа под залог 200 тысяч долларов.
Его так называемая капитуляция в Джорджии стала четвертым случаем в 2023 году, когда Трамп сдался местным или федеральным чиновникам.
Кроме того, впервые за более чем 2 года — с 8 января 2021 года — в соцсети Х (бывший Твиттер) появился пост Трампа со ссылкой на его сайт.
Об этом сообщает телекомпания CNN.
Кортеж Трампа из десятка автомобилей подъехал к зданию тюрьмы около 19:34 по местному времени (2:34 по киевскому времени).
В тюрьме его обыскали, сфотографировали, а также взяли отпечатки пальцев, после чего отпустили из-под стражи. Ранее представители бывшего американского лидера договорились об выходе Трампа под залог 200 тысяч долларов.
Его так называемая капитуляция в Джорджии стала четвертым случаем в 2023 году, когда Трамп сдался местным или федеральным чиновникам.
Кроме того, впервые за более чем 2 года — с 8 января 2021 года — в соцсети Х (бывший Твиттер) появился пост Трампа со ссылкой на его сайт.
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