Трамп предложил перенести выборы

normal;">Дональд Трамп опубликовал в своём Twitter предложение о переносе президентских выборов. Сорок пятый президент США предлагает не осуществлять выборы в 2020 году и перенести их на более поздние сроки.

Политик негативно оценил перспективу проведения голосования по почте, заявив, что в таком случае выборы в 2020 году будут «самыми неточными и мрачными в истории».

«Отложить выборы, пока люди не смогут правильно, надёжно и безопасно голосовать?» — спросил Дональд Трамп у подписчиков.

Отмечается, что президентские выборы в США должны состояться 3 ноября. Регистрация кандидатов уже завершилась. Основным соперником Трампа считается кандидат от Демократичной партии, бывший вице-президент Джозеф Байден.