Трамп подал встречный иск против писательницы, которая обвинила его в изнасиловании - СМИ

11:51 28 июня Киев, Украина





Об этом сообщает Bloomberg.



Ранее адвокатке Трампа было отказано в разрешении суда подать встречный иск против Кэрролл по ее делу о клевете, поскольку запрос был подан слишком поздно.



Адвокат Дональда Трампа Алина Хабба утверждает, что "новое окно для подачи встречного иска было открыто" в начале этого месяца, когда Кэрролл разрешили внести изменения в свою жалобы о клевете после того, как она выиграла судебный процесс по попытке изнасилования.



9 мая жюри федерального суда Манхэттена признало экс-президента США Дональда Трампа виновным в деле о попытке изнасилования писательницы и журналистки Э. Джин Кэрролл. Также суд признал Трампа виновным в клевете по гражданскому иску, поданному Кэрролл.



Согласно решению от 9 мая 2023 года, экс-президент должен выплатить почти 3 миллиона долларов возмещения Кэрролл за то, что она успешно доказала свой иск о клевете. Бывший президент США Дональд Трамп подал в суд встречный иск против журналистки и писательницы Элизабет Джин Кэрролл за клевету и ущерб репутации на фоне обвинений с ее стороны в изнасиловании.Об этом сообщает Bloomberg.Ранее адвокатке Трампа было отказано в разрешении суда подать встречный иск против Кэрролл по ее делу о клевете, поскольку запрос был подан слишком поздно.Адвокат Дональда Трампа Алина Хабба утверждает, что "новое окно для подачи встречного иска было открыто" в начале этого месяца, когда Кэрролл разрешили внести изменения в свою жалобы о клевете после того, как она выиграла судебный процесс по попытке изнасилования.9 мая жюри федерального суда Манхэттена признало экс-президента США Дональда Трампа виновным в деле о попытке изнасилования писательницы и журналистки Э. Джин Кэрролл. Также суд признал Трампа виновным в клевете по гражданскому иску, поданному Кэрролл.Согласно решению от 9 мая 2023 года, экс-президент должен выплатить почти 3 миллиона долларов возмещения Кэрролл за то, что она успешно доказала свой иск о клевете.

Что известно об иске Джин Кэрролл против Дональда Трампа

Писательница и журналистка Джин Кэррол утверждает, что экс-президент США Дональд Трамп весной 1996 года попытался совершить над ней сексуальное насилие в гардеробном роскошном универмаге Bergdorf Goodman.



По словам Кэрролл, потом Трамп обесчестил ее, когда заявил, что она придумала эту историю, чтобы увеличить продажи своей книги. При этом бывший президент заявил, что Кэрролл - "не его типаж".