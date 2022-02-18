Трамп обвинил демократов в попытке переворота

Президент США Дональд Трамп заявил, что данные, имеющиеся в материалах дела Флинна говорят о попытке демократов совершить государственный переворот.
Он считает, что слежка американских спецслужб за его избирательной кампанией в 2016 году была лишь началом.
Новая информация по делу бывшего помощника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна свидетельствует о предпринятой четыре года назад Демократической партией попытке устроить государственный переворот. Такое мнение выразил в пятницу на предвыборной встрече со сторонниками в Майами (штат Флорида) президент США Дональд Трамп.
"Вы видели только что появившееся по России? Мы их взяли с поличным. Это был целый сговор. Хуже, чем кто-либо когда-либо видел. И это была попытка свалить [нынешнюю администрацию США]", - заявил Трамп, комментируя свежие данные по делу Флинна и шаги, которые делались окружением предыдущего президента Барака Обамы, представляющего Демократическую партию.
"Все было наоборот. Сговор устроили они (демократы - прим. ред), и их поймали. Посмотрим, что произойдет", - сказал Трамп. Он имел в виду утверждения о якобы имевшем место сговоре между его избирательным штабом и властями России в 2016 году.
При этом глава Белого дома обратил внимание на ставших достоянием гласности документах суда, в которых сообщается, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США, причастные к делу Флинна, покупали полисы страхования профессиональной ответственности для защиты от возможных исков. При этом они открыто признавали, что поступают таким образом, поскольку не верят в обоснованность разбирательства в отношении отставного генерал-лейтенанта Флинна и тем более его преследования в судебном порядке. "Вы видели, что они покупали страховку, так как боялись, что их поймают? Агенты ФБР покупали страховку. Для себя. Потому что начинали думать: "Дело действительно плохо, нас поймают". Я имею в виду, в это даже нельзя поверить", - подчеркнул Трамп.
С его точки зрения, слежка американских спецслужб за его избирательной кампанией в 2016 году была лишь началом. "Затем был переворот. И никогда не думаешь об этой стране, когда речь заходит о перевороте, думаешь об определенных странах Южной Америки", - отметил президент.
Доклад сенаторов
Данные о выплате российской предпринимательницей Еленой Батуриной денежных средств Хантеру Байдену приводятся в докладе республиканцев Сената конгресса США, который был опубликован ранее на этой неделе. Фирма Rosemont Seneca Thornton, одним из основателей которой является Байден-младший, будто бы "получила $3,5 млн по безналичному расчету" от Батуриной.
Отец Хантера - бывший вице-президент США Джозеф Байден. Он будет являться кандидатом в президенты США на предстоящих 3 ноября выборах от Демократической партии.
Обвинения американской стороны
Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году разведка США инкриминирует России. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор Роберт Мюллер. Он пришел к выводу, что сговора между властями России и победившим на выборах в США в 2016 году Трампом не было.
Тема потенциального вмешательства в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес. Как отмечал в феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения очередных выборов в США будет появляться все больше инсинуаций подобного рода. По словам Пескова, такие утверждения "не имеют ничего общего с правдой".Президент США Дональд Трамп заявил, что данные, имеющиеся в материалах дела Флинна говорят о попытке демократов совершить государственный переворот.
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