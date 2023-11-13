Трамп обещает урегулировать войну между рф и Украиной до инаугурации

Бывший президент США Дональд Трамп, являющийся одним из претендентов в кандидаты на этот пост на следующих выборах, утверждает, что в случае победы на президентских выборах 2024 года он быстро — «до инаугурации» — урегулирует войну между россией и Украиной.
Об этом пишет АР.
Также отмечается, что неизвестно, будет ли Трамп настаивать на том, чтобы россия ушла с территории в Украине, которую она захватила в ходе войны, начатой в феврале 2022 года.
Кроме того, сообщается, что Трамп также заявил, что будет поддерживать Израиль в его войне с ХАМАС и будет поддерживать усилия Израиля по уничтожению этой боевой группировки. Он также заявил, что продолжит "фундаментальную переоценку" целей и миссии НАТО.
Как отмечает АР, значительная часть президентской кампании 2024 проходила на фоне расследований в отношении бывшего президента США Дональда Трампа и последующих обвинений против него. Но менее чем за год до дня выборов Трамп доминирует в гонке за номинацию от республиканцев и уже изложил широкий набор политических целей в случае победы на второй срок.
Его идеи и даже вопросы, на которых он больше всего сосредотачивается, кардинально отличаются от предложений президента Джо Байдена.
Ранее стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп отказался от визита в Украину в ответ по приглашению украинского президента Владимира Зеленского, который в интервью телекомпании NBC пригласил Трампа в Украину и заявил, что через 24 минуты объяснит ему, что тот не сможет достичь мирного урегулирования русско-украинской войны в сутки.
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