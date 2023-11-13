Трамп обещает урегулировать войну между рф и Украиной до инаугурации

12:42 13 ноября Киев, Украина

Бывший президент США Дональд Трамп , являющийся одним из претендентов в кандидаты на этот пост на следующих выборах, утверждает, что в случае победы на президентских выборах 2024 года он быстро — «до инаугурации» — урегулирует войну между россией и Украиной.

Об этом пишет АР.

"Это включает, по его словам, прекращение "бесконечного потока американских сокровищ в Украину" и обращение к европейским союзникам с просьбой возместить США расходы по восстановлению запасов", - говорится в материале.

Также отмечается, что неизвестно, будет ли Трамп настаивать на том, чтобы россия ушла с территории в Украине, которую она захватила в ходе войны, начатой в феврале 2022 года.



Кроме того, сообщается, что Трамп также заявил, что будет поддерживать Израиль в его войне с ХАМАС и будет поддерживать усилия Израиля по уничтожению этой боевой группировки. Он также заявил, что продолжит "фундаментальную переоценку" целей и миссии НАТО.



Как отмечает АР, значительная часть президентской кампании 2024 проходила на фоне расследований в отношении бывшего президента США Дональда Трампа и последующих обвинений против него. Но менее чем за год до дня выборов Трамп доминирует в гонке за номинацию от республиканцев и уже изложил широкий набор политических целей в случае победы на второй срок.



Его идеи и даже вопросы, на которых он больше всего сосредотачивается, кардинально отличаются от предложений президента Джо Байдена.

"Если планы Трампа будут реализованы, они будут означать кардинальную перестройку правительства, которая, возможно, будет иметь больше последствий, чем во время его первого срока. Его президентство, особенно первые дни, было отмечено хаосом, междоусобицами и волной наспех написанных указов, которые быстро отменялись судами", — пишет АР.

Ранее стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп отказался от визита в Украину в ответ по приглашению украинского президента Владимира Зеленского, который в интервью телекомпании NBC пригласил Трампа в Украину и заявил, что через 24 минуты объяснит ему, что тот не сможет достичь мирного урегулирования русско-украинской войны в сутки.