Трамп не связывает политическую линию КНР с торговой сделкой

400;">Президент США отметил тот факт, что Китайская политическая позиция резко отличается от ее торговой политики.Дональд Трамп заявил, что Китай, независимо от действий на политической арене не уклоняется от обязанностей, наложенных на него в результате заключения торговой сделки между двумя странами.

В понедельник в эфире телеканала Fox News главе государства задали вопрос, можно ли расценивать как отход КНР от выполнения первой фазы сделки с США такие действия, как планы развития сотрудничества между Пекином и Тегераном, а также голосование Китая против резолюции Вашингтона по оружейному эмбарго в отношении Ирана в СБ ООН. "Я заключил замечательную сделку с ними [с Китаем]", - ответил Трамп, напомнив о том, что КНР увеличивает закупки американской сельскохозяйственной продукции. "Они не просто выполняют [условия первой фазы сделки], но и более чем выполняют", - заверил он.

Президент выразил уверенность, что Пекин вынужден закупать американскую сельскохозяйственную продукцию, потому что не может обойтись без нее. "Они не могут обойтись без нас", - заявил Трамп.

Резолюция США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана в пятницу не набрала нужного числа голосов в СБ ООН. Вашингтон предлагал продлить его действие до тех пор, "пока Совет Безопасности не примет обратное решение". Против выступили Россия и Китай, за - Соединенные Штаты и Доминиканская Республика, воздержались Бельгия, Великобритания, Вьетнам, Германия, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис, Франция, Эстония и Южная Африка. Срок действия ограничений на ввоз оружия в Иран, согласно условиям ядерной сделки, истекает 18 октября 2020 года.

Церемония заключения договоренностей по первой фазе торговой сделки между двумя странами состоялась 15 января в Вашингтоне. Подписи под документом поставили Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Пекин согласился увеличить закупку американской продукции на $76,7 млрд и $123,3 млрд в течение первого и второго года действия соглашения. Речь идет как о сельскохозяйственных, так и о прочих товарах. Вашингтон рассчитывает, что таким образом ему удастся существенно сократить торговый дефицит.