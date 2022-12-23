Трамп назван «главной причиной» штурма Капитолия

Спецкомитет Палаты представителей обнародовал специальный доклад по итогам расследования штурма Капитолия 6 января 2021 года.
Комитет, состоящий из семи демократов и двух республиканцев, подвел итог многомесячной работы:
Главы доклада имеют яркие названия вроде «Я лишь хочу найти 11 780 голосов» или «Просто назовите их [результаты] искаженными, а остальное предоставьте мне», а начинается он с главы «Большая ложь». Это отсылка на утверждения Трампа о том, что победа на выборах была у него украдена.
После проигрыша Джо Байдену в ноябре 2020 г. Трамп и некоторые его ближайшие соратники предпринимали многочисленные попытки мешать подсчету голосов, влиять на него и таким образом изменить «законный результат выборов». Но готовиться фактически к захвату власти в случае проигрыша они стали еще до выборов. Давний друг президента, политический консультант республиканцев Роджер Стоун сказал коллегам, что Трамп объявит о своей победе в ночь после голосования, даже если результаты еще не будут подтверждены.
Бывший президент отказался публично признать поражение, хотя, по словам некоторых опрошенных комитетом свидетелей, он, похоже, понимал, что проиграл. Однако заставлял вице-президента Майка Пенса «использовать беспрецедентные и незаконные полномочия, чтобы в одностороннем порядке изменить реальный результат выборов».
Трамп «созвал» в Вашингтон толпу, включавшую «вооруженных экстремистов и сторонников теории заговора», и, выступая перед ней 6 января, «подстрекал» ворваться в Капитолий, говорится в докладе. Кроме того, сотрудники Белого дома показали на слушаниях в комитете, что президент хотел присоединиться к этой толпе. Как рассказала помощница главы президентской администрации Кэссиди Хатчинсон, сев в президентский лимузин, Трамп потребовал отвезти его в Капитолий. Это было «отвратительно», сказал она на слушаниях.
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