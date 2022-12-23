Трамп назван «главной причиной» штурма Капитолия

12:41 23 декабря Киев, Украина

Спецкомитет Палаты представителей обнародовал специальный доклад по итогам расследования штурма Капитолия 6 января 2021 года.

«Мы представили доказательства того, что в конечном итоге стало комплексным планом отменить итоги президентских выборов 2020 г.», – говорится в 845-страничном докладе.

Комитет, состоящий из семи демократов и двух республиканцев, подвел итог многомесячной работы:

"Собранные доказательства приводят к однозначному и прямому выводу: главной причиной событий 6 января был один человек, бывший президент Дональд Трамп , за которым последовали многие другие. Без него не случилось бы ни одно из событий 6 января"

Главы доклада имеют яркие названия вроде «Я лишь хочу найти 11 780 голосов» или «Просто назовите их [результаты] искаженными, а остальное предоставьте мне», а начинается он с главы «Большая ложь». Это отсылка на утверждения Трампа о том, что победа на выборах была у него украдена.

«Президенту Трампу говорили снова и снова, что его заявления о подтасовках на выборах не соответствуют истине. Однако, несмотря на это, он продолжал их распространять», – отмечается в докладе.

После проигрыша Джо Байдену в ноябре 2020 г. Трамп и некоторые его ближайшие соратники предпринимали многочисленные попытки мешать подсчету голосов, влиять на него и таким образом изменить «законный результат выборов». Но готовиться фактически к захвату власти в случае проигрыша они стали еще до выборов. Давний друг президента, политический консультант республиканцев Роджер Стоун сказал коллегам, что Трамп объявит о своей победе в ночь после голосования, даже если результаты еще не будут подтверждены.

«Я реально подозреваю, что результат будет под вопросом. Если так случится, главное, что нужно сделать, – объявить о победе», – сказал он.

Бывший президент отказался публично признать поражение, хотя, по словам некоторых опрошенных комитетом свидетелей, он, похоже, понимал, что проиграл. Однако заставлял вице-президента Майка Пенса «использовать беспрецедентные и незаконные полномочия, чтобы в одностороннем порядке изменить реальный результат выборов».