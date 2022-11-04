Трамп намерен еще раз баллотироваться на президентский пост

Бывший президент США Дональд Трамп планирует баллотироваться на пост лидера государства в 2024 году.
Об этом он заявил в Айове на митинге в поддержку сенатора-республиканца Чака Грассли, сообщает информагентство Bloomberg в пятницу, 4 ноября.
Об этом он заявил в Айове на митинге в поддержку сенатора-республиканца Чака Грассли, сообщает информагентство Bloomberg в пятницу, 4 ноября.
Отметим, что он занимал пост президента США с 20 января 2017 г. по 20 января 2021 г.
В ходе президентских выборов 2020 года Трамп проиграл Джозефу Байдену.
В ходе президентских выборов 2020 года Трамп проиграл Джозефу Байдену.
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