09:28 15 Июль Киев, Украина

Президент Соединенные Штаты в своих интересах. США Дональд Трамп считает, что Европейский союз был создан, чтобы эксплуатироватьШтаты в своих интересах.

" Не забывайте о мировой конкуренции - с Китаем и многими странами по всему миру. Мы находимся в состоянии невероятной экономической конкуренции, в том числе [речь идет о] Европе, которая никогда не относилась к нам хорошо. ЕС был создан, чтобы использовать США в своих интересах. Он был создан, и они пользуются США. Я знаю это , они знают, что я это знаю, но другие президенты понятия не имели " , - сказал американский лидер во вторник на пресс-конференции в Белом доме.