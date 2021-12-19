Трамп: Евросоюз был создан, для эксплуатации США

Президент США Дональд Трамп считает, что Европейский союз был создан, чтобы эксплуатировать Соединенные Штаты в своих интересах.
Примеров каких-то конкретных действий со стороны ЕС глава вашингтонской администрации не привел, однако позднее добавил, что у США "прекрасные отношения" с европейскими странами. "Они просто не очень хорошо к нам относятся в вопросе торговли. Они были очень несправедливы по отношению к нам в течение многих десятилетий. Это очень легко решить, и я был готов это решить, но потом по нам ударила пандемия", - добавил Трамп.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии