Трамп анонсировал доступ к американской вакцине в первых числах декабря

05:37 25 ноября Киев, Украина

Действующий на сегодняшний день президент Штатов Дональд Трамп выразил благодарность американским медикам и анонсировал поступление вакцины для лечения коронавируса уже через неделю.

"Мы безмерно благодарим наших врачей, медсестер, работников системы здравоохранения и ученых, которые ведут бой против китайского вируса, мы благодарим за вакцины и лекарства для терапии - невероятное чувство осознавать, что они начнут поступать, возможно, с начала будущей недели или чуть позже", - сказал Трамп на церемонии, приуроченной к помилованию индейки в преддверие Дня благодарения.

20 ноября компании Pfizer и BioNTech передали запрос на экстренное использование вакцины от COVID-19 в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Ожидается, что рассмотрение запроса займёт минимум несколько недель.



Ранее стало известно, что эффективность вакцины, разработанной Moderna, превышает 94%. Американская Pfizer, разрабатывавшая вакцину совместно с германской BioNTech, заявила о 95% эффективности препарата.



Что касается вакцины производства AstraZeneca, она по итогам промежуточных испытаний показала среднюю эффективность 70% в Великобритании и в Бразилии. При этом один из испробованных вариантов дозировки дал эффективность в примерно 90%.



В США ежедневно фиксируют по более 160 тыс. новых случаев коронавируса, за сутки умирает свыше 1000 человек среди инфицированных. В больницах США находятся 83 тыс. 870 пациентов с COVID-19.