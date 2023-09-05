Трагическое ДТП в Армении: 11 погибших и 9 раненых

09:29 15 августа Киев, Украина

В результате столкновения легкового микроавтобуса и грузового автомобиля в Армении погибли одиннадцать человек, а также получили ранения еще девять человек.



Как сообщает агентство Синьхуа, инцидент произошел в районе Ширак, на северо-западе Армении. По информации из статьи, авария случилась на дороге, соединяющей города Ереван и Гюмри.



Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля выехал на встречную полосу движения, что привело к фронтальному столкновению с микроавтобусом Volkswagen.



По словам Синьхуа, правоохранительные органы продолжают расследование происшедшего.