Трагедия во Флориде: Вертолет пожарной службы упал на жилой дом, двое погибших

14:36 29 августа Киев, Украина





Во Флориде произошла авиакатастрофа — пожарно-спасательный вертолет управления шерифа Броварда упал на жилой дом в Помпано-Бич. В результате инцидента два человека погибли, еще четверо получили травмы.

Об этом сообщает телеканал NBC.

Представители Федерального авиационного управления сообщили, что на момент аварии на борту вертолета находились три члена экипажа. В результате авиакатастрофы погиб парамедик, 50-летний капитан Террисон Джексон, и жительница дома, на который упал вертолет. Ее имя не

называют.

Двое членов экипажа вертолета и двое гражданских, получивших ранения на земле, были доставлены в местную больницу с места происшествия. Все госпитализированные люди находятся в удовлетворительном состоянии.