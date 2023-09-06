Трагедия во Флориде: Вертолет пожарной службы упал на жилой дом, двое погибших

Во Флориде произошла авиакатастрофа — пожарно-спасательный вертолет управления шерифа Броварда упал на жилой дом в Помпано-Бич. В результате инцидента два человека погибли, еще четверо получили травмы.
Об этом сообщает телеканал NBC.
Представители Федерального авиационного управления сообщили, что на момент аварии на борту вертолета находились три члена экипажа. В результате авиакатастрофы погиб парамедик, 50-летний капитан Террисон Джексон, и жительница дома, на который упал вертолет. Ее имя не
называют.
Двое членов экипажа вертолета и двое гражданских, получивших ранения на земле, были доставлены в местную больницу с места происшествия. Все госпитализированные люди находятся в удовлетворительном состоянии.
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