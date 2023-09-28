Трагедия в Ташкенте: подросток погиб, 163 ранены

10:14 28 сентября Киев, Украина

В результате взрыва и пожара на складе в Ташкенте , Узбекистан, погиб подросток и более 160 человек получили ранения, сообщает Министерство здравоохранения Узбекистана.

"Общее число пострадавших в результате этого инцидента составляет 163 человека. 24 из них были госпитализированы, остальным 138 пострадавшим была оказана амбулаторная медицинская помощь. Подросток 2006 года рождения погиб на месте и был доставлен в больницу без признаков жизни", - уточнило ведомство.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, пожар был локализован, и сотрудники МЧС продолжают тушить возгорание. Ситуация на данный момент полностью под контролем.



Взрыв на промышленном складе в Ташкенте также повредил ближайшие дома. В социальных сетях появились фотографии домов, расположенных недалеко от склада, с разбитыми окнами и поврежденными фасадами.