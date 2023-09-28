Трагедия в Ташкенте: подросток погиб, 163 ранены

В результате взрыва и пожара на складе в Ташкенте, Узбекистан, погиб подросток и более 160 человек получили ранения, сообщает Министерство здравоохранения Узбекистана.
По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, пожар был локализован, и сотрудники МЧС продолжают тушить возгорание. Ситуация на данный момент полностью под контролем.
Взрыв на промышленном складе в Ташкенте также повредил ближайшие дома. В социальных сетях появились фотографии домов, расположенных недалеко от склада, с разбитыми окнами и поврежденными фасадами.
Взрыв на промышленном складе в Ташкенте также повредил ближайшие дома. В социальных сетях появились фотографии домов, расположенных недалеко от склада, с разбитыми окнами и поврежденными фасадами.
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