Трагедия в Таджикистане: 13 погибших в результате стихийного бедствия

Президент Таджикистана, Эмомали Рахмон, объявил, что стихийная катастрофа, обусловленная обильными дождями, унесла жизни 13 человек в воскресенье.
Эта информация содержится в официальном заявлении, опубликованном на веб-портале президента Таджикистана.
Эта информация содержится в официальном заявлении, опубликованном на веб-портале президента Таджикистана.
Глава Таджикистана выразил свои глубокие соболезнования семьям и близким погибших.
Он подчеркнул, что уже дал поручение премьер-министру страны, Комитету по ЧС и гражданской обороне, а также другим релевантным структурам и организациям, чтобы оказать помощь семьям погибших и оперативно провести неотложные меры по ликвидации последствий стихийного бедствия.
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