Трагедия в Таджикистане: 13 погибших в результате стихийного бедствия

11:43 28 августа Киев, Украина

Президент Таджикистана, Эмомали Рахмон, объявил, что стихийная катастрофа, обусловленная обильными дождями, унесла жизни 13 человек в воскресенье.

Эта информация содержится в официальном заявлении, опубликованном на веб-портале президента Таджикистана.
 
"Вчерашние интенсивные дожди в Вахдате и Рудаки стали причиной стихийного бедствия, в результате которого жертвами стали 13 человек, из них 11 человек в Вахдате и 2 человека в районе Рудаки", - пояснил Эмомали Рахмон.

Глава Таджикистана выразил свои глубокие соболезнования семьям и близким погибших.

Он подчеркнул, что уже дал поручение премьер-министру страны, Комитету по ЧС и гражданской обороне, а также другим релевантным структурам и организациям, чтобы оказать помощь семьям погибших и оперативно провести неотложные меры по ликвидации последствий стихийного бедствия.