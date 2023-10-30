Трагедия в Мексике: ураган Отис унес жизни 43 человек

09:09 30 октября Киев, Украина

Губернатор мексиканского штата Герреро Эвелин Сальгадо сообщила, что количество жертв в результате урагана возросло до 43 человек. 36 граждан числятся пропавшими без вести.

Об этом пишет издание The Guardian.



Ураган Отис обрушился на курорт Акапулько в среду со скоростью ветра 266 км/ч. В результате непогоды под водой оказался целый город. Власти сообщили, что более 220 000 домов и 80% гостиничного сектора пострадали, а более 513 000 человек остались без электричества.



Как пишет издание, правительство обнародовало мало информации о погибших и пострадавших. Население пострадавшего штата обвиняет власти в недостаточной помощи. Поэтому они вынуждены грабить, чтобы получить еду и питьевую воду.



Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор опубликовал видео, где обвиняет своих оппонентов в предстоящих выборах 2024 года, что они и СМИ преувеличивают масштабы стихийного бедствия.



В районе Renacimiento люди шли по улицам, залитым мутной водой к лодыжкам. Они жалуются на отсутствие помощи от властей страны.

"Правительство не предоставило нам никакой помощи, даже надежды. Они не оставили ни еды, ни даже матрасов или кроватей", - сказал местный Аполлонио. Он показал журналистам свои ноги с глубокими красными порезами на голенях.

Стоимость разрушений, причиненных ураганом, оценивается в миллиарды долларов. В эпицентр крушения отправили 8 000 военнослужащих, чтобы помочь восстановить пострадавший порт.



Власти Мексики заявили, что Отис стал самым мощным штормом, когда-либо бушевавшим в тихоокеанском побережье страны.