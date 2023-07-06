Трагедия в Мексике: 29 погибших и 19 пострадавших после падения автобуса в ущелье

На юге Мексики автобус упал в ущелье. В результате этого происшествия погибли, как минимум, 29 человек, а еще 19 пострадали и получили различные травмы.
По информации, полученной от агентства Reuters, авария произошла в городе Магдалена Пенаско, находящемся на юге Мексики. Автобус следовал из Мехико через южный штат Оахака.
Министр внутренних дел Хесус Ромеро отметил, что предположительно водитель не справился с управлением транспортным средством, что привело к данному несчастному случаю.
По информации, полученной от агентства Reuters, авария произошла в городе Магдалена Пенаско, находящемся на юге Мексики. Автобус следовал из Мехико через южный штат Оахака.
Министр внутренних дел Хесус Ромеро отметил, что предположительно водитель не справился с управлением транспортным средством, что привело к данному несчастному случаю.
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