Трагедия в Мексике: 29 погибших и 19 пострадавших после падения автобуса в ущелье

12:18 06 июля Киев, Украина

На юге Мексики автобус упал в ущелье. В результате этого происшествия погибли, как минимум, 29 человек, а еще 19 пострадали и получили различные травмы.

По информации, полученной от агентства Reuters, авария произошла в городе Магдалена Пенаско, находящемся на юге Мексики. Автобус следовал из Мехико через южный штат Оахака.

Министр внутренних дел Хесус Ромеро отметил, что предположительно водитель не справился с управлением транспортным средством, что привело к данному несчастному случаю.