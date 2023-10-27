Трагедия в Льюистоне: 22 погибших и 60 раненых в результате стрельбы на улице

09:04 26 октября Киев, Украина

В Льюистоне, американском городе в штате Мэн, произошла трагическая стрельба на улице, которая унесла жизни по меньшей мере 22 человек и оставила десятки ранеными, как сообщает Fox News.



Отмечается, что стрелок Роберт Кард, вооружившись автоматической винтовкой, вышел на улицы Льюистона и начал открывать огонь по прохожим. Несмотря на отсутствие официальной информации от полиции о числе жертв, СМИ утверждают, что число погибших достигло 22 человек, а еще 60 человек получили ранения.



Подчеркивается, что злоумышленника на данный момент не задержали. Lewiston Sun Journal сообщает, что полиция закрыла выезды из города и рекомендует жителям оставаться внутри своих домов и держать двери запертыми.