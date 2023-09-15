Трагедия в Ливии: число погибших в наводнениях превысило 11 тысяч

Число погибших в результате масштабных наводнений на востоке Ливии увеличилось и теперь составляет более 11 тысяч человек. Эта трагическая информация была представлена ливийскими СМИ.
Согласно данным организации "Красного полумесяца" Ливии, более 11 300 человек погибли в результате катастрофы, вызванной обрушением двух дамб во время шторма "Даниэль". Также оглашено, что около 10 тысяч человек остаются пропавшими без вести.
Имеется информация о том, что множество погибших были захоронены в массовых могилах. Власти города Дерна, пострадавшего больше всего, выразили опасение, что число жертв может достигнуть 20 тысяч человек.
Один из представителей ООН призвал к проведению независимого расследования, чтобы выяснить причины, по которым не были приняты меры для предотвращения этой массовой гибели людей.
Спасательные операции и работы по извлечению тел погибших значительно затруднены из-за хаоса и конфликта в стране, которая находится в разделении между враждующими восточными и западными администрациями.
Согласно данным организации "Красного полумесяца" Ливии, более 11 300 человек погибли в результате катастрофы, вызванной обрушением двух дамб во время шторма "Даниэль". Также оглашено, что около 10 тысяч человек остаются пропавшими без вести.
Имеется информация о том, что множество погибших были захоронены в массовых могилах. Власти города Дерна, пострадавшего больше всего, выразили опасение, что число жертв может достигнуть 20 тысяч человек.
Один из представителей ООН призвал к проведению независимого расследования, чтобы выяснить причины, по которым не были приняты меры для предотвращения этой массовой гибели людей.
Спасательные операции и работы по извлечению тел погибших значительно затруднены из-за хаоса и конфликта в стране, которая находится в разделении между враждующими восточными и западными администрациями.
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