Трагедия в Италии: скоростной поезд наехал на группу ремонтников

В Италии ночью 31 августа произошло страшное происшествие – скоростной поезд наехал на группу ремонтников, в результате чего пятеро железнодорожников погибли, а еще двое получили травмы.
Это событие было зафиксировано BBC News. Известно, что на момент происшествия рабочие занимались заменой участка пути неподалеку от Турина, когда надвигавшийся на них пустой поезд, состоящий из нескольких вагонов, проехал через станцию Брандиццо со значительной скоростью.
Согласно ВВС, некоторых из ремонтников буквально снесло с пути на сотни метров. Водитель поезда не пострадал физически, однако он находится в состоянии шока.
В настоящее время проводится расследование данной трагедии, чтобы выяснить обстоятельства и причины этого ужасного инцидента.
Это событие было зафиксировано BBC News. Известно, что на момент происшествия рабочие занимались заменой участка пути неподалеку от Турина, когда надвигавшийся на них пустой поезд, состоящий из нескольких вагонов, проехал через станцию Брандиццо со значительной скоростью.
Согласно ВВС, некоторых из ремонтников буквально снесло с пути на сотни метров. Водитель поезда не пострадал физически, однако он находится в состоянии шока.
В настоящее время проводится расследование данной трагедии, чтобы выяснить обстоятельства и причины этого ужасного инцидента.
VIDEO | Cinque operai uccisi da un treno a Brandizzo nel Torinese. Il luogo della strage e i soccorsi #ANSA pic.twitter.com/er7DfWj55F— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) August 31, 2023
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