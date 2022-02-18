Трагедия в Италии: оборвалась кабинка с туристами - погибли 14 человек

08:03 24 Май Киев, Украина

Количество погибших, в результате обрыва кабинки на канатной дороге в Италии выросло с 12 человек до 14. Среди погибших есть дети.

Об этом сообщает Associated Press.



Один из двух детей, доставленных в больницу в Турине, скончался. Еще один ребенок находится в критическом состоянии.



Ранее сообщалось о двенадцати погибших.



Среди погибших шестеро граждан Израиля, в том числе семья из четырех человек, проживавшая в Италии, сообщило министерство иностранных дел Израиля.



Причины происшествия пока неизвестны, однако, скорее всего, речь идет об обрыве троса. Кабинка сорвалась незадолго до прибытия на станцию и рухнула в труднопроходимой лесистой местности.



Министр транспорта Италии Энрико Джованнини объявил о создании комиссии по расследованию трагедии и заявил, что он уже запросил данные о ремонтных работах и проверках, проведенных на линии в прошлом. Он планирует посетить место инцидента в понедельник.



Отмечается, что канатная дорога была отремонтирована в 2016 году и только недавно вновь открылась после отмены ограничений из-за COVID-19.



Премьер-министр Италии Марио Драги выразил соболезнования семьям погибших.



Президент Италии Серджио Маттарелла, выражая свои соболезнования, призвал к "неукоснительному соблюдению всех норм безопасности" на транспорте.