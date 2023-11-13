Трагедия в Индии: обрушился горный тоннель, 40 рабочих заблокированы

Горный тоннель в индийском штате Уттаракханд обрушился, заключив внутри около 40 рабочих, которых уже вторые сутки пытаются освободить. Инцидент произошел из-за оползня, который привел к обрушению части прохода.
Об этом сообщает Reuters в понедельник, 13 ноября.
Работы по расчистке завалов ведутся при помощи экскаваторов и другой техники, но спасатели прогнозируют, что до блокированных рабочих они смогут добраться только к вечеру понедельника.
Несмотря на сложности, удалось установить связь с заблокированными работниками, предоставляя им кислород, еду и воду через отверстия в завалах.
Об этом сообщает Reuters в понедельник, 13 ноября.
Работы по расчистке завалов ведутся при помощи экскаваторов и другой техники, но спасатели прогнозируют, что до блокированных рабочих они смогут добраться только к вечеру понедельника.
Несмотря на сложности, удалось установить связь с заблокированными работниками, предоставляя им кислород, еду и воду через отверстия в завалах.
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