Трагедия в Индии: обрушился горный тоннель, 40 рабочих заблокированы

18:27 13 ноября Киев, Украина

Горный тоннель в индийском штате Уттаракханд обрушился, заключив внутри около 40 рабочих, которых уже вторые сутки пытаются освободить. Инцидент произошел из-за оползня, который привел к обрушению части прохода.



Об этом сообщает Reuters в понедельник, 13 ноября.



Работы по расчистке завалов ведутся при помощи экскаваторов и другой техники, но спасатели прогнозируют, что до блокированных рабочих они смогут добраться только к вечеру понедельника.



Несмотря на сложности, удалось установить связь с заблокированными работниками, предоставляя им кислород, еду и воду через отверстия в завалах.