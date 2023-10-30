Трагедия в Индии: 8 погибших и 32 раненых в результате столкновения поездов

Восемь пассажиров погибли и 32 получили ранения в результате столкновения двух поездов в районе Визианагарам штата Андхра-Прадеш в Индии, где сошли с рельсов железнодорожные вагоны.
Об этом сообщает India Today.
Уточняется, что около 19:00 в воскресенье пассажирский поезд Вишакхапатнам-Раягада столкнулся с пассажирским поездом Вишакхапатнам-Паласа. В результате столкновения сошли с рельсов два задних вагона пассажирского поезда Вишакхапатнам-Паласа и локомотив пассажирского поезда Вишакхапатнам-Раягада.
По предварительной информации, причиной аварии стал человеческий фактор.
Соболезнования родным погибших выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Уточняется, что около 19:00 в воскресенье пассажирский поезд Вишакхапатнам-Раягада столкнулся с пассажирским поездом Вишакхапатнам-Паласа. В результате столкновения сошли с рельсов два задних вагона пассажирского поезда Вишакхапатнам-Паласа и локомотив пассажирского поезда Вишакхапатнам-Раягада.
По предварительной информации, причиной аварии стал человеческий фактор.
Соболезнования родным погибших выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Breaking: Sad news coming from Andhra Pradesh's Vizianagaram where 2 passenger train collided, As per reports Palasa Passenger collided with Raygada Passenger, Awaiting more information.— Trains of India 🇮🇳 (@trainwalebhaiya) October 29, 2023
Praying for safety of passengers & crew🙏#AndhraPradesh #trainaccident pic.twitter.com/j7ZuBkWWOu
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