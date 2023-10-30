Трагедия в Индии: 8 погибших и 32 раненых в результате столкновения поездов

08:39 30 октября Киев, Украина

Восемь пассажиров погибли и 32 получили ранения в результате столкновения двух поездов в районе Визианагарам штата Андхра-Прадеш в Индии, где сошли с рельсов железнодорожные вагоны.

Об этом сообщает India Today.



Уточняется, что около 19:00 в воскресенье пассажирский поезд Вишакхапатнам-Раягада столкнулся с пассажирским поездом Вишакхапатнам-Паласа. В результате столкновения сошли с рельсов два задних вагона пассажирского поезда Вишакхапатнам-Паласа и локомотив пассажирского поезда Вишакхапатнам-Раягада.



По предварительной информации, причиной аварии стал человеческий фактор.



Соболезнования родным погибших выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.