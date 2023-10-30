Трагедия в Бразилии: авиакатастрофа унесла жизни 12 человек

В результате аварии в Бразилии погибли десять пассажиров, девять взрослых и один ребенок, а также два члена экипажа.
Об этом сообщает бразильский новостной портал G1.
Небольшой самолет разбился возле взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Рио-Бранка утром 29 октября. На борту самолета находились шесть мужчин, три женщины, ребенок в возрасте почти двух лет и два пилота. Все двенадцать человек погибли.
Пожарным удалось справиться с пламенем примерно через четыре часа. Впоследствии начали вывозить тела и обломки самолета.
По словам Мартинса, состояние, в котором были обнаружены тела, усложняет идентификацию, и придется прибегнуть к ДНК-тестам. Прогнозов по завершению этой процедуры нет.
Рейс был частным от компании ART Taxi Aéreo и вылетел из Рио-Бранка в Энвиру в Амазонас.
Небольшой самолет разбился возле взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Рио-Бранка утром 29 октября. На борту самолета находились шесть мужчин, три женщины, ребенок в возрасте почти двух лет и два пилота. Все двенадцать человек погибли.
Пожарным удалось справиться с пламенем примерно через четыре часа. Впоследствии начали вывозить тела и обломки самолета.
По словам Мартинса, состояние, в котором были обнаружены тела, усложняет идентификацию, и придется прибегнуть к ДНК-тестам. Прогнозов по завершению этой процедуры нет.
Рейс был частным от компании ART Taxi Aéreo и вылетел из Рио-Бранка в Энвиру в Амазонас.
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