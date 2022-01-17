Трагедия в Бангладеш: утонули минимум 27 человек

13:12 03 Май Киев, Украина

Результатом столкновения катера с нагруженной песком баржей стала гибель минимум 27 человек. Трагедия произошла в Бангладеш на реке Падма.

Об этом сообщает France24.



После столкновения катер за считанные минуты пошел ко дну. Местные правоохранители заявили, что спасатели обнаружили 27 тел погибших, но в воде еще могут быть люди. Пятерых удалось спасти, их госпитализировали.



Рядом с местом инцидента строят крупнейший в стране мост, что усложнило движение по реке. Из-за этого многие люди пользуются менее безопасными скоростными катерами. Дорога на другой берег на них занимает около 15 минут, в отличие от двух часов на более безопасных паромах.