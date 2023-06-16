Трагедия у греческого побережья: 78 мигрантов погибли в аварии судна

19:03 14 июня Киев, Украина

В среду, 14 июня, у побережья Греции произошла авария судна, в результате которой погибло не менее 78 мигрантов. Эта трагическая информация была сообщена агентством Reuters.



Сообщается, что переполненная лодка следовала из ливийского города Тобрук в Италию, и на ее борту находились в основном молодые люди в возрасте до 20 лет.



Предшествуя этой трагедии, береговая охрана приближалась к судну, предлагая помощь, но пассажиры отказались от нее. Вскоре после этого лодка перевернулась и затонула.



По данным агентства Reuters, эта авария является одной из самых смертоносных в Европе в текущем году.



Греческие власти сообщили, что к полудню было спасено 104 человека, однако точное число людей, находившихся на борту, неизвестно. Поэтому количество погибших, скорее всего, увеличится.