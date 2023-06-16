Трагедия на реке в Нигерии: сто погибших и множество пропавших без вести

На юго-западе Нигерии, произошло трагическое происшествие, в результате которого не менее ста человек погибли, а множество людей остаются без вести. Инцидент произошел на реке Нигер, когда перевернулась и затонула переполненная лодка.
Сообщение об этом было распространено телеканалом BBC.
По информации, лодка, которая перевозила более трехсот человек из штата Квара в штат Нигер после свадебной церемонии, столкнулась с плавающим в воде деревом, в результате чего перевернулась.
Представитель полиции штата Квара отметил, что поисково-спасательные операции все еще продолжаются, и количество жертв, вероятно, увеличится.
Аварии на воде в этом районе Нигерии не редкость, так как люди часто прибегают к использованию водного транспорта для быстрого перемещения между различными частями страны.
Однако владельцы лодок часто ставят под угрозу безопасность, перегружая ненадежные суда, стремясь получить дополнительную прибыль.
Сообщение об этом было распространено телеканалом BBC.
По информации, лодка, которая перевозила более трехсот человек из штата Квара в штат Нигер после свадебной церемонии, столкнулась с плавающим в воде деревом, в результате чего перевернулась.
Представитель полиции штата Квара отметил, что поисково-спасательные операции все еще продолжаются, и количество жертв, вероятно, увеличится.
Аварии на воде в этом районе Нигерии не редкость, так как люди часто прибегают к использованию водного транспорта для быстрого перемещения между различными частями страны.
Однако владельцы лодок часто ставят под угрозу безопасность, перегружая ненадежные суда, стремясь получить дополнительную прибыль.
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