Трагедия на реке в Нигерии: сто погибших и множество пропавших без вести

17:21 14 июня Киев, Украина

На юго-западе Нигерии, произошло трагическое происшествие, в результате которого не менее ста человек погибли, а множество людей остаются без вести. Инцидент произошел на реке Нигер, когда перевернулась и затонула переполненная лодка.



Сообщение об этом было распространено телеканалом BBC.



По информации, лодка, которая перевозила более трехсот человек из штата Квара в штат Нигер после свадебной церемонии, столкнулась с плавающим в воде деревом, в результате чего перевернулась.



Представитель полиции штата Квара отметил, что поисково-спасательные операции все еще продолжаются, и количество жертв, вероятно, увеличится.



Аварии на воде в этом районе Нигерии не редкость, так как люди часто прибегают к использованию водного транспорта для быстрого перемещения между различными частями страны.



Однако владельцы лодок часто ставят под угрозу безопасность, перегружая ненадежные суда, стремясь получить дополнительную прибыль.