Трагедия на Гавайях: лесные пожары унесли 96 жизней, разрушив 2200 зданий

15:33 14 августа Киев, Украина

Количество жертв в результате разразившихся лесных пожаров на острове Мауи на Гавайях достигло 96 человек.



Эту информацию передает агентство Reuters, ссылаясь на официальные источники.



Множество людей по-прежнему числятся пропавшими без вести, однако настоящее число их неустановлено на данный момент.



Те, кто сумел выжить в этой страшной катастрофе, нашли опору и утешение, присоединившись к воскресной церковной службе.



Скотт Лэндис, пастор церкви Keawal`i, отметил, что на этот раз на службу пришло вдвое больше верующих, чем обычно, - около 100 человек.



Губернатор Гавайев, Джош Грин, предупредил на пресс-конференции, что количество жертв продолжит расти по мере обнаружения новых погибших.



По данным Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (FEMA), расчеты на восстановление исторического города-курорта Лахайни на Мауи составляют порядка 5,5 миллиардов долларов. Более 2200 строений были повреждены или полностью уничтожены огнем, а площадь земли, ставшей добычей пламени, превысила 850 гектаров.