Тотальная цензура в РФ: "Новая газета" удаляет статьи о войне с Украиной

19:50 04 Март Киев, Украина

Свобода слова? Не, не слышали... Российское независимое издание "Новая газета" по требованию властей приняло решение об удалении материалов, в которых открыто называло нападение РФ на Украину войной и вторжением.



Об этом говорится на сайте издания.



Это произошло на фоне вступления в силу закона о наказании за так называемые "фейки" о действиях российских Вооруженных Сил.



По информации издания, Генеральная прокуратура и Роскомнадзор требуют от независимых СМИ удалять материалы, в которых боевые действия на территории Украины названы войной, агрессией или вторжением. В случае отказа угрожают гигантскими штрафами и в перспективе ликвидацией СМИ.



В частности, "Новая газета" получила шесть таких официальных требований от власти.



Рассмотрев два варианта своих действий и после голосования читателей редакция решила продолжать работу в условиях военной цензуры, выполняя требования властей.

“Мы не имеем права рисковать свободой наших товарищей. Но мы не можем игнорировать позиции вас, наших читателей, которые однозначно высказались за продолжение работы в условиях военной цензуры. Поэтому мы удаляем материалы на эту тему с нашего сайта и социальных сетей”, – идут в сообщении на сайте СМИ.

Издание отметило, что продолжает рассказывать о последствиях, с которыми столкнулась Россия: развивающийся экономический кризис, стремительное падение уровня жизни, проблемы с доступом к иностранным лекарствам и технологиям, преследование инакомыслящих, в том числе и за антивоенные высказывания.



Пока статьи, которые должны удалить, можно скачать с сайта "Новой газеты".