Тотальная цензура: Путин попал в список врагов свободы прессы

Глава Кремля Владимир Путин занял "почетное" место в списке врагов свободы слова, который был подготовлен международной организацией "Репортеры без границ".
От попыток "закрыть рот" СМИ страдают в первую очередь россияне, оставаясь в неведении из-за отсутствия доступа к независимой информации. А жесткие репрессии против журналистов, которые, несмотря ни на что, мужественно продолжают вести расследования, ставят под угрозу их жизнь.
Пугает и тот факт, что практически ни одно из жестоких преступлений против журналистов при президенте Путине, а их было минимум 37, не раскрыто.
Кроме того, ситуация для СМИ значительно ухудшилась после протестов в поддержку оппозиционера Навального. Теперь все "неугодные" могут быть признаны "иностранными агентами".
В организации напомнили, что уже несколько независимых порталов были вынуждены прекратить работу, другие же оказались на грани выживания.
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