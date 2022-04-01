Тотальная цензура: Путин попал в список врагов свободы прессы

20:48 05 июля Киев, Украина

Глава Кремля Владимир Путин занял "почетное" место в списке врагов свободы слова, который был подготовлен международной организацией "Репортеры без границ".

"Методы репрессий главы Кремля разнообразны, но все они преследуют одну цель - любой ценой исключить критику правительства и событий", - заявил глава "Репортеров без границ в ФРГ" Кристиан Мир.

От попыток "закрыть рот" СМИ страдают в первую очередь россияне, оставаясь в неведении из-за отсутствия доступа к независимой информации. А жесткие репрессии против журналистов, которые, несмотря ни на что, мужественно продолжают вести расследования, ставят под угрозу их жизнь.



Пугает и тот факт, что практически ни одно из жестоких преступлений против журналистов при президенте Путине, а их было минимум 37, не раскрыто.



Кроме того, ситуация для СМИ значительно ухудшилась после протестов в поддержку оппозиционера Навального. Теперь все "неугодные" могут быть признаны "иностранными агентами".



В организации напомнили, что уже несколько независимых порталов были вынуждены прекратить работу, другие же оказались на грани выживания.