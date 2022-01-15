Торнадо в Японии: без крыш и электроэнергии

08:08 03 Май Киев, Украина

Жертвами торнадо в Японии стали по меньшей мере 5 человек, также стихия разрушила множество жилых зданий.

Об этом сообщает The Japan times.



Метеорологи изучают возможность возникновения повторного торнадо.



Больше всего пострадал город Сидзуоке, где были сорваны крыши зданий, разбиты стеклянные окна и автомобили брошены на бок. Сильный ветер повалил на бок и опоры электроснабжения, что вызвало опасную ситуацию и привело к отключениям электроэнергии.