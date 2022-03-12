Топ-менеджер «Аэрофлота» Панов уволился и покинул страну

13:47 12 марта Киев, Украина

Андрей Панов, заместитель генерального директора "Аэрофлота" по стратегии, сервису и маркетингу, ушел из компании и покинул Россию.

Об своем уходе из «Аэрофлота» топ-менеджер — замдиректора по стратегии Андрей Панов объявил в своем блоге.

«Уехал из России. Ушел из Аэрофлота. Старая жизнь закончилась», — написал Панов в своем блоге.

Заместителем гендиректора по стратегии Андрей Панов стал в 2018 году. Он разработал стратегию "Аэрофлота" и компании "Победа".



В 2000-2010-х годах он был экономическим обозревателем «Ведомостей», руководил отделами экономики и финансов.



В начале марта покинул свой пост и, возможно, страну гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов. Комментируя отставку, некоторые СМИ сообщали, что власти планируют объединить авиапарки «Аэрофлота» и «России».