Топ-менеджер «Аэрофлота» Панов уволился и покинул страну

Андрей Панов, заместитель генерального директора "Аэрофлота" по стратегии, сервису и маркетингу, ушел из компании и покинул Россию.
Об своем уходе из «Аэрофлота» топ-менеджер — замдиректора по стратегии Андрей Панов объявил в своем блоге.
Заместителем гендиректора по стратегии Андрей Панов стал в 2018 году. Он разработал стратегию "Аэрофлота" и компании "Победа".
В 2000-2010-х годах он был экономическим обозревателем «Ведомостей», руководил отделами экономики и финансов.
В начале марта покинул свой пост и, возможно, страну гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов. Комментируя отставку, некоторые СМИ сообщали, что власти планируют объединить авиапарки «Аэрофлота» и «России».
В 2000-2010-х годах он был экономическим обозревателем «Ведомостей», руководил отделами экономики и финансов.
В начале марта покинул свой пост и, возможно, страну гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов. Комментируя отставку, некоторые СМИ сообщали, что власти планируют объединить авиапарки «Аэрофлота» и «России».
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