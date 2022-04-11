Токаев согласен построить на территории Казахстана завод для производства российской COVID-вакцины

18:57 16 ноября Киев, Украина

Правительство Казахстана приняло решение построить на территории своей страны завод по производству российской вакцины от коронавируса. Все необходимые договоренности между лидерами стран уже согласованы.
 
Об этом сообщает пресс-служба Касым-Жомарт Токаева в понедельник, 16 ноября.
 
"Мною достигнута договоренность с президентом России о строительстве завода по производству российской вакцины. Правительство уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в этот нужный проект", – сказал Токаев.

Также он отметил, что "важнейшая задача правительства – без проволочек запустить в производство отечественную вакцину".

"Предстоит упростить порядок временной регистрации и завершить строительство завода для опытно-промышленного и промышленного производства вакцины", – добавил он.

По словам Токаева, две казахстанские вакцины вошли в число перспективных мировых биопрепаратов и проходят клинические испытания, но важно продолжить работу по всем направлениям обеспечения биологической безопасности.