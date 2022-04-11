Токаев согласен построить на территории Казахстана завод для производства российской COVID-вакцины

18:57 16 ноября Киев, Украина

Правительство Казахстана приняло решение построить на территории своей страны завод по производству российской вакцины от коронавируса. Все необходимые договоренности между лидерами стран уже согласованы.

"Мною достигнута договоренность с президентом России о строительстве завода по производству российской вакцины. Правительство уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в этот нужный проект", – сказал Токаев.



Также он отметил, что "важнейшая задача правительства – без проволочек запустить в производство отечественную вакцину".



"Предстоит упростить порядок временной регистрации и завершить строительство завода для опытно-промышленного и промышленного производства вакцины", – добавил он.



По словам Токаева, две казахстанские вакцины вошли в число перспективных мировых биопрепаратов и проходят клинические испытания, но важно продолжить работу по всем направлениям обеспечения биологической безопасности.