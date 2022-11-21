Токаев побеждает на выборах президента Казахстана - ЦИК

09:51 21 ноября Киев, Украина





Глава ЦИК Нурлан Абдыров сообщил, что в голосовании приняли участие 8 300 046 человек, или 69,44% от общего числа избирателей. Действующий президент Казахстана Касим Жомарт Токаев побеждает на выборах с большим отрывом. Об этом свидетельствуют данные ЦИК о предварительных итогах голосования на выборах президента страны.Глава ЦИК Нурлан Абдыров сообщил, что в голосовании приняли участие 8 300 046 человек, или 69,44% от общего числа избирателей.

Действующий президент Касым-Жомарт Токаев набрал 6 456 392 голоса, или 81,31%.



Далее голоса избирателей распределились следующим образом:

Каракат Абден — 206 206 голосов, или 2,6%;

Нурлан Ауесбаев — 176 116 голосов, или 2,22%;

Жигули Дайрабаев — 271 641 голос, или 3,42%;

Мейрам Кажыкен — 200 907 голосов, или 2,53%;

Салтанат Турсынбекова — 168 731 голос, или 2,12%;

против всех — 480 484 голоса, или 5,8%.

«Окончательные итоги выборов будут известны позже, в течение двух дней после подсчета голосов территориальные избирательные комиссии должны доставить оригиналы протоколов по каждому региону», — отметили в ЦИК.

Пресс-служба президента Казахстана сообщила — еще до объявления официальных итогов выборов, — что Токаев провел телефонные разговоры с президентами Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, в ходе которых те, как сообщается, поздравили его «с уверенной победой» на внеочередных выборах президента Казахстана.