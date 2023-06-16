Токаев оценил "шутку" лукашенко о вступлении в Союзное государство ради ядерного оружия

Президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев отреагировал на высказывание александра лукашенко
относительно вступления Казахстана в союз беларуси и россии, говоря о возможном приобретения "ядерного оружия на всех".
«На днях лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет. Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Мы остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов», — сказал Токаев.
Напомним, 24 мая на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил обсудить «один деликатный момент» — наличие в рамках Евразийского экономического союза Союзного государства в лице беларуси и россии.
«У нас есть в ЕАЭС Союзное государство, то есть в мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен — создание государства по формуле "Две страны — одно государство" с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым союзным правительством, с единым союзным парламентом. Я извиняюсь, даже ядерное оружие — одно на двоих сейчас», — отметил президент Казахстана.
Позже лукашенко прокомментировал слова Токаева.
«Если кто-то переживает — не думаю, что Касым-Жомарт Токаев переживает по этому поводу, но если вдруг — так никто не имеет против, чтобы у Казахстана и других стран были такие же тесные отношения, как у нас с российской федерацией. Это очень просто. В союз беларуси с россией надо вступать, и все: будет ядерное оружие на всех», — заявил лукашенко.
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